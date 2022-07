L’ultima mossa di Cristiano Ronaldo: “non partirà per la tournée con lo United” (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai non ci sono più dubbi: Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Manchester United. Il portoghese ha saltato gli ultimi allenamenti per “motivi personali”, ma le voci sulla rottura con i Red Devils continuano a circolare senza sosta. Cr7 è reduce da una stagione deludente dal punto di vista personale e di squadra, lo United ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League. Ronaldo è un calciatore molto competitivo ed è alla ricerca di nuove motivazioni. L’addio ai Red Devils è sempre più evidente, adesso è arrivato un altro indizio. “Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournée che il Manchester United ha in programma dalla prossima settimana in Asia e Australia”, sono le ultime voci provenienti dall’estero che ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai non ci sono più dubbi:ha deciso di lasciare il Manchester. Il portoghese ha saltato gli ultimi allenamenti per “motivi personali”, ma le voci sulla rottura con i Red Devils continuano a circolare senza sosta. Cr7 è reduce da una stagione deludente dal punto di vista personale e di squadra, loha fallito la qualificazione alla prossima Champions League.è un calciatore molto competitivo ed è alla ricerca di nuove motivazioni. L’addio ai Red Devils è sempre più evidente, adesso è arrivato un altro indizio. “non parteciperà allache il Manchesterha in programma dalla prossima settimana in Asia e Australia”, sono le ultime voci provenienti dall’estero che ...

Pubblicità

EtaBetaRadio1 : Mossa brillante o segno del declino dei media tradizionali? Gedi, l'editore di Repubblica, acquista il 30 per cento… - hobismysmile : Bub mi aggiorni, qual è stata l'ultima mossa grandiosa? - IlGianisero : @daniel_sempere1 @cristinalattan2 Ottima mossa Daniel: rispondere e poi bloccare l'altra persona in modo da avere l'ultima parola. ?? - Nicola89144151 : Tour de France: 5° Tappa Si riparte dal nord della Francia. Tappa mossa insidiosa con tante cote, l'ultima delle q… - GGuzzanti : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Avrete le vostre ragioni. Siamo contenti per Carlos,senza dubbio.… -

I consumatori dettano le nuove regole dell'e - commerce: più servizi e sostenibilità ...eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano nell'ultima ricerca ...- Politecnico di Milano nell'ultima ricerca presentata durante l'...trasformazione dell'e - commerce " business to consumer " è mossa ... Milan, una mossa di mercato spaventa i tifosi - Social Il mercato del Milan deve ancora decollare. I rossoneri hanno imbastito tante trattative ma al momento sono ancora pochi gli affari portati a termine dal club. L'ultima mossa ufficiale in ordine di tempo riguarda il riscatto di Junior Messias dal Crotone con il giocatore che ha firmato un contratto che lo legherà al Mila fino al 2024. Al team calabrese va ... IL GIORNO ...eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano nell'ricerca ...- Politecnico di Milano nell'ricerca presentata durante'...trasformazione dell'e - commerce " business to consumer " è...Il mercato del Milan deve ancora decollare. I rossoneri hanno imbastito tante trattative ma al momento sono ancora pochi gli affari portati a termine dal club.ufficiale in ordine di tempo riguarda il riscatto di Junior Messias dal Crotone con il giocatore che ha firmato un contratto che lo legherà al Mila fino al 2024. Al team calabrese va ... Ex terroristi, l’ultima mossa per riaverli: la Procura di Parigi presenta il ricorso