L'Ue si indebita per Kiev. Ok al primo miliardo di prestiti, se non torna paga Bruxelles (Di giovedì 7 luglio 2022) Prima tranche degli 8,8 miliardi previsti. La Commissione Ue rivede la garanzia sul prestito al 70% rispetto al consueto 9% per gli aiuti ai paesi terzi in stato di necessità: per ogni miliardo non restituito, 700 milioni li rimette l’Unione dal suo bilancio. Niente recovery invece per l’energia o la difesa Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 luglio 2022) Prima tranche degli 8,8 miliardi previsti. La Commissione Ue rivede la garanzia sul prestito al 70% rispetto al consueto 9% per gli aiuti ai paesi terzi in stato di necessità: per ogninon restituito, 700 milioni li rimette l’Unione dal suo bilancio. Niente recovery invece per l’energia o la difesa

Pubblicità

GDF : Indebita percezione di contributi a fondo perduto per 147 mila euro da parte di impresa brianzola. #GDF #Monza ha e… - HuffPostItalia : L'Ue si indebita per Kiev. Ok al primo miliardo di prestiti, se non torna paga Bruxelles - AAndreafusco1 : RT @GDF: Indebita percezione di contributi a fondo perduto per 147 mila euro da parte di impresa brianzola. #GDF #Monza ha eseguito un sequ… - FF_AAediPolizia : RT @GDF: Indebita percezione di contributi a fondo perduto per 147 mila euro da parte di impresa brianzola. #GDF #Monza ha eseguito un sequ… - magdulka64 : RT @GDF: Indebita percezione di contributi a fondo perduto per 147 mila euro da parte di impresa brianzola. #GDF #Monza ha eseguito un sequ… -