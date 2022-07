Luca Argentero e Cristina Marino a Forte dei Marmi, le prime foto con Nina al mare (Di giovedì 7 luglio 2022) Luca Argentero e Cristina Marino forse non apprezzeranno le foto pubblicate sulla rivista Nuovo questa settimana. In copertina ci sono anche loro con la figlia Nina Speranza, sono al mare a Forte dei Marmi. Non a caso la coppia ha pubblicato sui rispettivi profili social alcune foto della vacanza, c’è anche la piccola Nina. Più volte Luca Argentero e Cristina Marino hanno spiegato che non desiderano mostrare il volto della bambina, che quando si accorgono della presenza dei paparazzi anticipano l’uscita delle foto pubblicando sui social i loro scatti. Non comprendono la curiosità di tante persone di vedere il volto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022)forse non apprezzeranno lepubblicate sulla rivista Nuovo questa settimana. In copertina ci sono anche loro con la figliaSperanza, sono aldei. Non a caso la coppia ha pubblicato sui rispettivi profili social alcunedella vacanza, c’è anche la piccola. Più voltehanno spiegato che non desiderano mostrare il volto della bambina, che quando si accorgono della presenza dei paparazzi anticipano l’uscita dellepubblicando sui social i loro scatti. Non comprendono la curiosità di tante persone di vedere il volto ...

