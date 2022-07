Lotito: «Ho promesso a Sarri due portieri e due difensori». Ma Sarri sostiene di aver chiesto altri tre innesti (Di giovedì 7 luglio 2022) La Lazio ha aspettato un’intera giornata, ieri, per smentire la notizia di un’altra furiosa lite tra il direttore sportivo Igli Tare e il presidente Lotito, pubblicata dal Messaggero. Oggi lo stesso quotidiano romano riporta le dichiarazioni del patron biancoceleste, che cerca di spegnere il fuoco. «Il ds rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato. Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women, entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio». Il Messaggero scrive: “Lotito getta acqua sul fuoco, spegne il caos degli ultimi giorni, e lancia un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) La Lazio ha aspettato un’intera giornata, ieri, per smentire la notizia di un’altra furiosa lite tra il direttore sportivo Igli Tare e il presidente, pubblicata dal Messaggero. Oggi lo stesso quotidiano romano riporta le dichiarazioni del patron biancoceleste, che cerca di spegnere il fuoco. «Il ds rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato. Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Prima e Women, entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio». Il Messaggero scrive: “getta acqua sul fuoco, spegne il caos degli ultimi giorni, e lancia un ...

