Lorenzo Salamone | una vita dedicata al giornalismo | “il mestiere più bello del mondo”

(Di giovedì 7 luglio 2022) MONREALE – “Ilè ilpiùdel”., 91 anni, con una lunga esperienza alle spalle, ci ha accolti con entusiasmo nella sua abitazione. “Le mie più grandi passioni? Sono stati e sono i giornali e la scrittura. Essere giornalista significa essere curioso, interessato a fatti e persone. Per diventare un ottimo giornalista non basta avere solo passione. Un giornalista deve leggere, documentarsi, cogliere le occasioni senza aspettare, insomma, deve stare sul pezzo e a andare a “caccia” di notizie”. Il suo spiccato spirito d’osservazione lo portò tanti anni fa a collaborare col giornale “Lampo” per poi passare al Giornale di Sicilia. Per decenni ha rappresentato l’informazione a Monreale, occupandosi di cronaca, politica, ...

Pubblicità

Giornale di Sicilia

Nella CEI1* 1° posto per Andrea Palla in sella adi Sicilia, 2° posto Nicole Evelyn ... su Zawad da Loze, al 12° posto Crosio Angelica (Cheval Ami) su Amaretto di San. Nella Cat. CEN ...Nella CEI1* 1° posto per Andrea Palla in sella adi Sicilia, 2° posto Nicole Evelyn ... su Zawad da Loze, al 12° posto Crosio Angelica (Cheval Ami) su Amaretto di San. Nella Cat. CEN B/... I voti di tutti i candidati nelle otto Circoscrizioni di Palermo Matrimonio Lorenzo De Silvestri: gli auguri degli ex calciatori della Sampdoria, tramite i social, al terzino del Bologna- FOTO Lorenzo De Silvestri, calciatore del Bologna ed ex Sampdoria, ha celebra ...Le strategie del sindaco di Melilli che, la settimana prossima, completerà la sua giunta con l'ingresso di altri 2 assessori.