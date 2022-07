Lo strano caso della maestra che si candida con i 5S e degli alunni al comizio di Conte. La denuncia di Iv (Di giovedì 7 luglio 2022) La presunta vicenda risale a un mese fa, in piena campagna elettorale per le amministrative, ed ora Italia Viva, con Elena Boschi firmataria, ha presentato un’interpellanza urgente al ministro dell’Istruzione per chiedere conto di quanto accaduto. Come riporta l’Adnkronos, al centro della faccenda infatti ci sarebbe una maestra elementare che avrebbe accompagnato, in orario scolastico, gli alunni a un’iniziativa elettorale con Giuseppe Conte. Conte in Puglia, interpellanza Boschi Ecco il testo firmato, oltre che dalla capogruppo Boschi, anche dai deputati Gabriele Toccafondi e Massimo Ungaro: «I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, per sapere – premesso che: nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni amministrative l’ex premier, Giuseppe ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) La presunta vicenda risale a un mese fa, in piena campagna elettorale per le amministrative, ed ora Italia Viva, con Elena Boschi firmataria, ha presentato un’interpellanza urgente al ministro dell’Istruzione per chiedere conto di quanto accaduto. Come riporta l’Adnkronos, al centrofaccenda infatti ci sarebbe unaelementare che avrebbe accompagnato, in orario scolastico, glia un’iniziativa elettorale con Giuseppein Puglia, interpellanza Boschi Ecco il testo firmato, oltre che dalla capogruppo Boschi, anche dai deputati Gabriele Toccafondi e Massimo Ungaro: «I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, per sapere – premesso che: nel corsorecente campagna elettorale per le elezioni amministrative l’ex premier, Giuseppe ...

