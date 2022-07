Lo sgonfiamento inesorabile dell’avvocato gonfiato

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 luglio 2022) Giuseppe Conte ieri è stato un pusillanime, uno che ha mostrato di non avere il coraggio di essere conseguente: vai lì a Palazzo Chigi con un corposo elenco di richieste, fai sapere a tutto il mondo che stavolta fai sul serio e poi per l’ennesima volta esci con un pugno di mosche in mano e poi dici ai tuoi sbandati deputati di votare la fiducia al governo sul testo del contestato decreto Aiuti così come uscito dalla Commissione. È ormai come quell’antico personaggio romano che si chiamava er Cacini, che faceva lo sbruffone senza mai ottenere niente: «Ma chi sei, er Cacini?», lo dicono ancora i vecchi romani per smontare l’arroganza di certuni. È andato da Mario Draghi con l’aria del Robin Hood, come se il presidente del Consiglio ignorasse che c’è la serissima questione dell’inflazione che minaccia lavoratori e imprese, ma non solo, dentro i cahiers des doléances ci ha messo di tutto ...