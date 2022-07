Liverpool, rinnovo lunghissimo per Joe Gomez: nuovo contratto da 7 anni! (Di giovedì 7 luglio 2022) Joe Gomez blindato dal Liverpool per il futuro. Il difensore ha firmato un nuovo contratto valido per 7 anni Joe Gomez si lega a vita al Liverpool con un rinnovo di contratto. Il comunicato ufficiale del club. IL COMUNICATO – «Il difensore ha messo nero su bianco l’accordo all’AXA Training Center giovedì per prolungare di sette anni con i Reds. Gomez si è trasferito ad Anfield dal Charlton Athletic nell’estate del 2015 e da allora ha collezionato 142 presenze, vincendo medaglie in Champions League, Premier League, Emirates FA Cup, Carabao Cup, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Joeblindato dalper il futuro. Il difensore ha firmato unvalido per 7 anni Joesi lega a vita alcon undi. Il comunicato ufficiale del club. IL COMUNICATO – «Il difensore ha messo nero su bianco l’accordo all’AXA Training Center giovedì per prolungare di sette anni con i Reds.si è trasferito ad Anfield dal Charlton Athletic nell’estate del 2015 e da allora ha collezionato 142 presenze, vincendo medaglie in Champions League, Premier League, Emirates FA Cup, Carabao Cup, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Liverpool ufficializza il rinnovo di #JoeGomez ?? - sportface2016 : #PremierLeague | #Liverpool, c'è il rinnovo di contratto per Joe #Gomez: 'Momento speciale per me e la mia famiglia' - LeBombeDiVlad : ?? #Gomez resta al #Liverpool ?? Ufficiale il rinnovo di contratto #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - noalangismo : RT @_esegesi_: @Emma_Interista 5 milioni cash per portarlo subito a Milano, scadenza giugno, nessuna offerta dal Liverpool per il rinnovo. - roberh99 : @tonalissima Ma non me la sto prendendo con nessuno. È solo un dato di fatto che bisogna agire per tempo e diversam… -