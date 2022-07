Liverpool, c’è il rinnovo di contratto per Joe Gomez: “Momento speciale per me e la mia famiglia” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il difensore del Liverpool, Joe Gomez, continuerà la sua avventura con la maglia dei Reds anche nelle prossime stagioni. L’inglese di origini gambiane, infatti, ha ufficialmente firmato un nuovo “contratto a lungo termine”, di cui il club non ha specificato la durata. Gomez ha collezionato 142 presenze, conquistando Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club. Il centrale si è detto estremamente felice per il prolungamento dell’accordo: “E’ un Momento speciale per me e la mia famiglia. Sono in uno dei migliori, se non il migliore, club al mondo. La scelta di prolungare la mia permanenza qui è stata una decisione facile da prendere. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e puntare a tutto. Abbiamo sicuramente ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il difensore del, Joe, continuerà la sua avventura con la maglia dei Reds anche nelle prossime stagioni. L’inglese di origini gambiane, infatti, ha ufficialmente firmato un nuovo “a lungo termine”, di cui il club non ha specificato la durata.ha collezionato 142 presenze, conquistando Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club. Il centrale si è detto estremamente felice per il prolungamento dell’accordo: “E’ unper me e la mia. Sono in uno dei migliori, se non il migliore, club al mondo. La scelta di prolungare la mia permanenza qui è stata una decisione facile da prendere. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e puntare a tutto. Abbiamo sicuramente ...

