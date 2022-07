LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: si parte con i 200 dorso femminili (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda giornata di gare 16.00 Queste le otto presenti nella prima semifinale dei 200 dorso: Norby (Den), Giannini (Ita), Denizli (Tur), McGill (Gbr), Bernat (Pol), Prisecariu (Rou), Jackl (Hun) e Nystrand (Swe). 15.58 Si inizierà tra due minuti con le semifinali dei 200 dorso femminili. 15.56 In semifinale Valentina Giannini sarà al via nei 200 dorso, Elia Codardini cercherà una difficile qualificazione nella finale dei 50 stile libero, Lucia Principi ci proverà nei 200 rana, Pietro Ruggero Ubertalli e Nicolò Accadia saranno protagonisti della seconda semifinale dei 200 dorso ed Elia Codardini e Andrea Camozzi saranno in cerca della finale dei 100 farfalla. 15.53 Gli azzurri possono dire la loro in tutte le ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda giornata di gare 16.00 Queste le otto presenti nella prima semifinale dei 200: Norby (Den), Giannini (Ita), Denizli (Tur), McGill (Gbr), Bernat (Pol), Prisecariu (Rou), Jackl (Hun) e Nystrand (Swe). 15.58 Si inizierà tra due minuti con le semifinali dei 200. 15.56 In semifinale Valentina Giannini sarà al via nei 200, Elia Codardini cercherà una difficile qualificazione nella finale dei 50 stile libero, Lucia Principi ci proverà nei 200 rana, Pietro Ruggero Ubertalli e Nicolò Accadia saranno protagonisti della seconda semifinale dei 200ed Elia Codardini e Andrea Camozzi saranno in cerca della finale dei 100 farfalla. 15.53 Gli azzurri possono dire la loro in tutte le ...

