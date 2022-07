LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Curtis, Biagiotti, Borrelli e la 4×200 stile libero, l’Italia punta sulle ragazze! (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda giornata di gare Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei juniores di Nuoto in programma a Otopeni in Romania. Dopo le prime due giornate che hanno portato quattro podi all’Italia, prosegue la manifestazione giovanile in Romania con una giornata che potrebbe permettere al contingente azzurro di migliorare ulteriormente il suo medagliere. In programma oggi cinque finali: i 200 misti maschili, i 50 stile libero femminili, i 100 farfalla femminili, i 1500 stile libero maschili e la staffetta 4×200 stile libero femminile. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda giornata di gare Buonasera e benvenuti alladella terza giornata di gare aglidiin programma a Otopeni in Romania. Dopo le prime due giornate che hanno portato quattro podi al, prosegue la manifestazione giovanile in Romania con una giornata che potrebbe permettere al contingente azzurro di migliorare ulteriormente il suo medagliere. In programma oggi cinque finali: i 200 misti maschili, i 50femminili, i 100 farfalla femminili, i 1500maschili e la staffettafemminile. Si ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroRagaini #AlexSabattani LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lore… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d'oro azzurro con Mora, Rivolta e Megli! Argento per Zofk… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Rivolta e Megli fanno volare l’Italia! Bronzo per Pinzuti Valse… -