LIVE Italia-Iran volley, Nations League 2022 in DIRETTA: altro test per gli azzurri, chance per Zaytsev?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, Programma, Tv e Streaming di Italia-Iran di Nations League – Presentazione partite degli azzurri a Gdansk – Il calendario dell'ultima settimana di gare in Nations League maschile – La cronaca di Italia-Bulgaria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terz'ultima sfida degli azzurri nella fase preliminare volley Nations League maschile 2022: di fronte a Gdansk Italia e Iran. Partita che gli azzurri possono affrontare con relativa tranquillità visto che sono già qualificati per la final eight ...

