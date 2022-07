LIVE – Italia-Iran: VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di giovedì 7 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Iran, match della Week 3 della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo la netta vittoria contro la Bulgaria, vogliono continuare a crescere in vista delle Finali di Bologna: prossimo avversario la formazione Iraniana, reduce dal bel successo al tie-break contro la Polonia. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 Italiane di giovedì 7 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Latestuale di, match della Week 3 dellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo la netta vittoria contro la Bulgaria, vogliono continuare a crescere in vista delle Finali di Bologna: prossimo avversario la formazioneiana, reduce dal bel successo al tie-break contro la Polonia. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00ne di giovedì 7 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL ...

