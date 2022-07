LIVE Italia-Iran 3-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri ritrovano Zaytsev e battono gli asiatici! (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.08: Con questa vittoria gli azzurri mantengono il primo posto in classifica e domani affronteranno la Serbia alle 20 sempre a Gdansk 16.07: In casa Italia 17 punti per Zaytsev, 13 per Galassi, 11 per Lavia e Michieletto e 10 per Anzani. In casa Iran 16 punti per Ebadipour e 23 per Amin 16.06: Bene Giannelli, Michieletto e i centrali per gli azzurri. Dall’altra parte grande partita di Ebadipour, nuovo acquisto di Milano e, a tratti, anche dell’opposto Amin 16.04: Una buona Italia, un po’ svagata in alcuni momenti, ha superato 3-1 l’Iran al termine di un bell’incontro. La notizia del giorno è il ritorno dopo 11 mesi di Ivan ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.08: Con questa vittoria glimantengono il primo posto in classifica e domani affronteranno la Serbia alle 20 sempre a Gdansk 16.07: In casa17 punti per, 13 per Galassi, 11 per Lavia e Michieletto e 10 per Anzani. In casa16 punti per Ebadipour e 23 per Amin 16.06: Bene Giannelli, Michieletto e i centrali per gli. Dall’altra parte grande partita di Ebadipour, nuovo acquisto di Milano e, a tratti, anche dell’opposto Amin 16.04: Una buona, un po’ svagata in alcuni momenti, ha superato 3-1 l’al termine di un bell’incontro. La notizia del giorno è il ritorno dopo 11 mesi di Ivan ...

