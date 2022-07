LIVE Italia-Iran 1-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli asiatici vincono il secondo set in rimonta, 25-27 (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Mano out di Sharifi da zona 2 e l’Iran pareggia il conto. Sono cresciuti in ricezione, hanno sbagliato meno al servizio gli Iraniani che sono riusciti a pareggiare 25-26 Il muro Iraniano a chiudere un’azione fantastica con grandi difese da una parte e dall’altra 25-25 Errore al servizio Iran 24-25 Errore al servizio Italia 24-24 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooo 23-24 La free ball di Giannelli 22-24 La parallela di Zaytsev da seconda linea 21-24 Errore di Bottolo da zona 4 21-23 Ancora ace Ebadipour 21-22 Ace Ebadipour 21-21 Mano out Amin da zona 2 21-20 Errore al servizio Italia 21-19 Vincente il diagonale di Lavia da zona 4 20-19 Vincente Amin da seconda linea 20-18 Primo tempo potentissimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-27 Mano out di Sharifi da zona 2 e l’pareggia il conto. Sono cresciuti in ricezione, hanno sbagliato meno al servizio gliiani che sono riusciti a pareggiare 25-26 Il muroiano a chiudere un’azione fantastica con grandi difese da una parte e dall’altra 25-25 Errore al servizio24-25 Errore al servizio24-24 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooo 23-24 La free ball di Giannelli 22-24 La parallela di Zaytsev da seconda linea 21-24 Errore di Bottolo da zona 4 21-23 Ancora ace Ebadipour 21-22 Ace Ebadipour 21-21 Mano out Amin da zona 2 21-20 Errore al servizio21-19 Vincente il diagonale di Lavia da zona 4 20-19 Vincente Amin da seconda linea 20-18 Primo tempo potentissimo ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 3’ SET 4-0 ancora Super Spike Milad e time out Italia. E se dobbiamo soffrire allo… - RevenewsI : #Alfa, @QuelMatteoCrea, @ditonellapiaga e #KAZE – talenti selezionati nel programma #UpNextItalia di @AppleMusic –… - ArjaRoxe : RT @ASI_spazio: #VEGAC Segui la conferenza stampa pre-lancio in diretta su ASITV alle ore 16?? - vedanama : RT @ASI_spazio: #VEGAC Segui la conferenza stampa pre-lancio in diretta su ASITV alle ore 16?? -