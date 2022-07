L’Italia guida dell’innovazione tecnologica: nuovo chip per il wireless 100 volte più potente (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Lo sviluppo tecnologico parla italiano, questa ricerca si basa sulla luce e permette di rendere le connessioni wireless cento volte più veloci ed efficienti tramite un chip in grado di separare fasci di luce anche se sono sovrapposti e e di forma e destinazione sconosciuta. Questa nuovo salto tecnologico è frutto della ricerca guidata dal Politecnico di Milano, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università americana di Stanford e quella scozzese di Glasgow. “Superpixel”, il progetto europeo con il quale si sta portando avanti la ricerca, è stato considerato di una portata di innovazione pari all’avvento delle fibre ottiche in sostituzione delle connessioni via cavo. Il Super-wireless più potente ed efficace Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Lo sviluppo tecnologico parla italiano, questa ricerca si basa sulla luce e permette di rendere le connessionicentopiù veloci ed efficienti tramite unin grado di separare fasci di luce anche se sono sovrapposti e e di forma e destinazione sconosciuta. Questasalto tecnologico è frutto della ricercata dal Politecnico di Milano, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università americana di Stanford e quella scozzese di Glasgow. “Superpixel”, il progetto europeo con il quale si sta portando avanti la ricerca, è stato considerato di una portata di innovazione pari all’avvento delle fibre ottiche in sostituzione delle connessioni via cavo. Il Super-piùed efficace Il ...

