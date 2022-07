L’isola che non c’e? di MSGM

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 luglio 2022) I ragazzihanno riempito le valigie frettolosamente e sono partiti con il primo volo per la loro isola: «Island Dreaming». Una spiaggia tropicale che vanta della compagnia dei delfini, surfisti che si tuffano all’inseguimento delle onde del mare e di alte palme circondate da fiori variopinti che danno vita a un’atmosfera paradisiaca. Massimo Giorgetti parla di un’isola ideale, un luogo incontaminato, libero e magnifico, dove uomo e natura convivono in armonia. «Abbiamo bisogno di accendere la fantasia, di passare dalla distopia all’utopia» aggiunge il direttore creativo. E? proprio la sua isola che ritroviamo come «Island Dreaming» pattern in black & white su felpe e pantaloni cargo o in versione denim, cappelli a falda larga per schermirsi dal sole e top sempre piu? crop. La collezione uomo si appropria di uno stile urbano reinterpretando trench e completi ...