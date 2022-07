Licenziato un lavoratore perché durante l’aspettativa per motivi famigliari ha svolto secondo lavoro. Sentenza (Di giovedì 7 luglio 2022) L'ordinanza in commento della Cassazione riguarda un fatto avvenuto nell'ambito del rapporto di lavoro privato, ma il fatto in quanto tale merita di essere riportato per le conseguenze che si potrebbero determinare in caso di violazione del dovere di fedeltà, esclusività e compromissione del vincolo fiduciario verso il proprio datore di lavoro, così come emerge la legittimità da parte del datore di lavoro di poter effettuare controlli investigativi per verificare la condotta del lavoratore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) L'ordinanza in commento della Cassazione riguarda un fatto avvenuto nell'ambito del rapporto diprivato, ma il fatto in quanto tale merita di essere riportato per le conseguenze che si potrebbero determinare in caso di violazione del dovere di fedeltà, esclusività e compromissione del vincolo fiduciario verso il proprio datore di, così come emerge la legittimità da parte del datore didi poter effettuare controlli investigativi per verificare la condotta del. L'articolo .

