Libero e la nuova Juve: baricentro basso e contrattacchi, vuole distaccarsi dalle filosofie contemporanee (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è la firma di Allegri sul mercato della Juve. Lo scrive l’edizione odierna di Libero. Pezzo dopo pezzo, la Juve si sta facendo sempre più “allegriana” da ogni punto di vista. Quello psicologico è chiaro: giocatori formati e pronti subito come Pogba e Di Maria servono a soddisfare la sete di esperienza di cui Allegri ha sofferto lo scorso anno, ripetendo che la (presunta) gioventù non porta i risultati. Poco importa che il Milan abbia dimostrato il contrario: Max va per la sua strada anche perché ormai ne ha fatto una ragione di vita (professionale). Anche dal punto di vista tattico. Sta prendendo forma una Juventus da baricentro basso e contrattacchi, da difesa posizionale e ripartenze, da dominio degli spazi più che del pallone. Una squadra finalmente convinta di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è la firma di Allegri sul mercato della. Lo scrive l’edizione odierna di. Pezzo dopo pezzo, lasi sta facendo sempre più “allegriana” da ogni punto di vista. Quello psicologico è chiaro: giocatori formati e pronti subito come Pogba e Di Maria servono a soddisfare la sete di esperienza di cui Allegri ha sofferto lo scorso anno, ripetendo che la (presunta) gioventù non porta i risultati. Poco importa che il Milan abbia dimostrato il contrario: Max va per la sua strada anche perché ormai ne ha fatto una ragione di vita (professionale). Anche dal punto di vista tattico. Sta prendendo forma unantus da, da difesa posizionale e ripartenze, da dominio degli spazi più che del pallone. Una squadra finalmente convinta di ...

