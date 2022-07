Pubblicità

cmdotcom : #Lewandowski ha fretta, il #Barcellona spinge. #Laporta : 'Offerta sul tavolo, ora tocca al Bayern' - sportli26181512 : Lewandowski ha fretta, il Barcellona spinge. Laporta: 'Offerta sul tavolo, ora tocca al Bayern': 'Sapete già che ab… -

Il Giornale d'Italia

Commenta per primo Robertmetteal Barcellona . Secondo AS , l'attaccante polacco ha chiesto ai catalani di accelerare il suo passaggio in blaugrana. Il motivo I tedeschi si radunano il 12 luglio e lui non ...Robertvorrebbe accelerare la trattativa che lo porterà al Barcellona . L'attaccante polacco ... Lo stesso Xavi inizia ad avere, anche se è ormai certo il suo arrivo per una cifra ... Calcio: Barça, Lewandowski ha fretta, ore decisive per Dembelè DISTANZA E FRETTA - Il Barcellona ha fatto la sua mossa rilanciando ulteriormente e mettendo sul piatto 40 milioni di euro più bonus. Un'offerta ricca, ma ancora lontana dai piani del Bayern Monaco ch ...Victor Osimhen non è ufficialmente in vendita in questa sessione di calciomercato ma a volte ci sono offerte a cui non si può rinunciare. Il Bayern ha individuato nel classe 1998 l’erede di Robert Lew ...