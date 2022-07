L' evento dedicato alle offerte per i clienti affezionati di Amazon si avvicina Tra le novità di quest' anno | le “Esperienze Prime Day” | momenti esclusivi da regalare e regalarsi

Pubblicità

Montecitorio : Il #6luglio 2020 - due anni fa - si spegneva a Roma Ennio #Morricone. La magia delle sue celebri colonne sonore -… - SabiniaTV : Seconda edizione di TolfAmatrice: torna il 10 luglio l’evento dedicato alle famiglie - startupmag17 : RT @fraasco85: #BufalaFest: tutte le info sull'evento napoletano dedicato ai prodotti bufalini, nel post a cura di @MktNotizie! #Marketing… - startupmag17 : RT @startupmag17: #BufalaFest: tutte le info sull'evento napoletano dedicato ai prodotti bufalini, nel post a cura di @MktNotizie di @fraas… - startupmag17 : RT @popupcomunica: #BufalaFest: tutte le info sull'evento napoletano dedicato ai prodotti bufalini, nel post a cura di @MktNotizie di @fraa… -

Regione Piemonte

Martedí 12 luglio, alle 15:30, si svolgerà il SUPrising al Porto Turistico per l': Liberi ...internazionale cortometraggi (di finzione e documentari) e un Concorso internazionaleall'...... 6 luglio 2022 - Per la rubrica Speakers' Corner, giovedì 14 luglio, dalle ore 18.30, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna " in via Borgogna 5, Milano - l'... 6/7 luglio: torna VOGLIA D'IMPRESA, l'evento dedicato al tema della creazione d'impresa e del lavoro autonomo in Piemonte "Mare Terra Isole": al Convento San Giuseppe a Cagliari il gemellaggio enogastronomico tra Sardegna e Isole Azzorre.Dopo due anni di restrizioni, torna la manifestazione Novilara Arte Gusto, X edizione. Un traguardo importante, un evento ormai celebre, dedicato alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara, c ...