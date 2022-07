Lecce: Bellanova, 'garantisti ma gestione potere Emiliano pone interrogativi' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "garantisti sempre. Ma l'arresto dell'ex assessore della Regione Puglia ed attuale componente del Cda dell'Acquedotto pugliese Salvatore Ruggeri non può non aprire più di una domanda sul sistema di potere e di alleanze disegnato in questi anni dal presidente Emiliano". Lo afferma Teresa Bellanova, copresidente di Italia viva e viceministra delle Infrastrutture. "Quanto sta accadendo di gravissimo in queste ore in Puglia -aggiunge- richiama con urgenza alla necessità di una riflessione, rigorosa e coraggiosa, sulla modalità di raccolta del consenso, di gestione della cosa pubblica e di costruzione delle alleanze che ormai da tempo ha preso piede nella Regione gettando una luce opaca e dubbia anche sulla selezione della classe dirigente". Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "sempre. Ma l'arresto dell'ex assessore della Regione Puglia ed attuale comnte del Cda dell'Acquedotto pugliese Salvatore Ruggeri non può non aprire più di una domanda sul sistema die di alleanze disegnato in questi anni dal presidente". Lo afferma Teresa, copresidente di Italia viva e viceministra delle Infrastrutture. "Quanto sta accadendo di gravissimo in queste ore in Puglia -aggiunge- richiama con urgenza alla necessità di una riflessione, rigorosa e coraggiosa, sulla modalità di raccolta del consenso, didella cosa pubblica e di costruzione delle alleanze che ormai da tempo ha preso piede nella Regione gettando una luce opaca e dubbia anche sulla selezione della classe dirigente".

