Le polemiche per la foto sorridente di Rosolino davanti alla Marmolada (Di giovedì 7 luglio 2022) Uno scatto realizzato circa una settimana fa a Canazei, con alle spalle quel massiccio della Marmolada che qualche giorno dopo diventerà teatro di una tragedia. Perché proprio lì, intorno alle 13.45 di domenica scorsa, un enorme seracco di ghiaccio si è staccato a circa 3mila metri di quota – da Punta Rocca – travolgendo tutto quel che ha incontrato nel suo percorso e inghiottendo le vite di almeno (questi sono numeri ancora parziali) nove persone. E quella foto di Massimiliano Rosolino, pubblicata solo ieri sul suo canale Instagram, ha provocato tantissime polemiche. Massimiliano Rosolino e la foto sorridente davanti alla Marmolada L'ex campione di nuoto, plurimedagliato olimpico (ma anche Mondiale e Continentale), ...

