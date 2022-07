Le maccheroniche traduzioni in inglese delle informazioni per turisti al Maschio Angioino di Napoli

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tra i dipendenti che lavorano aldi, uno dei monumenti più iconici e rappresentativi della città, non ce n’è uno che sappia parlare. Così sulle tabelle informative per istranieri il “Green Pass” diventa “Grin Pass”, la prenotazione “reservescion”, e sulle istruzioni per come effettuare i pagamenti è meglio soprassedere. Gli addetti alla biglietteria avevano annunciato uno sciopero previsto per oggi (e fino a sabato) lamentando la mancanza di divise, tesserino e l’assenza di un operatoreco che sappia parlare lingue straniere. Oltre allo svolgimento di mansioni fuori contratto. Ma l’assemblea sindacale è stata revocata: in seguito a un incontro tra i dirigenti dell’assessorato alla Cultura die la Funzione Pubblica ...