Le incredibili immagini della petroliera Haven affondata nel ’91 nel mare di Genova video

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nelin basso il relittoallargo di, con lerealizzate dai sommozzatori intorno allanel 1991 nel mar Tirreno, al largo di Arenzano. L’11 aprile del 1991 lacipriotaesplose neldavanti arestando avvolta, in tutta la sua lunghezza, 344 metrim nella fiamme: morirono 5 dei 36 uomini dell’equipaggio, tra cui il comandantenave. Meno di dodici ore prima, il 10 aprile del 1991 a Livorno lo scontro tra Moby Prince e Agip Abruzzo aveva causato 140 morti. Ildell’esplosioneLa ...

Pubblicità

mummy53690440 : Il fulmine colpisce lautomobile: le incredibili immagini dellimpatto ?????????? - infoitestero : ìLumache giganti invadono la Florida: «Sono pericolose e distruggono i raccolti». Le incredibili immagini. - Nerdmovieprod : Loki: Le immagini dal set della stagione 2 svelano alcuni incredibili Easter egg #loki #marvel #mcu - massimopileri27 : @Lundici11 Immagini davvero incredibili ?? - zazoomblog : Ritrovato un rarissimo serpente a due teste: le incredibili immagini L’immotivato terrore del proprietario di casa… -

Nerdmovieproductions

Sonoche parlano da sole, quelle condivise in queste ultime settimane di giugno e luglio ... data dopo data, lo accoglie durante gliconcerti in programma per l' Ultimo Stadi 2022 .Comeil futuro del cinema considerando che sempre di più si confronta con l'avanzata di ... film - TikTok Sicuramente sì, io ho già visto delle produzioni, mi sembrava di avere ... Loki: Le immagini dal set della stagione 2 svelano alcuni incredibili Easter egg Lumache giganti e velenose hanno invaso le strade della Florida: sono più grosse di una mano, immagini impressionanti ...Dopo due giorni dal concerto all’Arena di Verona, Warren Ellis dei Bad Seeds ha pubblicato su Twitter le condizioni del palco dopo le forti ...