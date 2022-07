Le accuse di molestie sessuali agli Alpini sono l’ennesimo tentativo di distruggere i simboli della Patria (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Gli Alpini sono un simbolo della Patria e della Nazione. Peggio ancora, un simbolo di trionfo, visto che richiamano storicamente a un passato ormai remoto in cui l’Italia, con la Vittoria nella Grande Guerra, completava il suo processo unitario e poneva fine all’epopea risorgimentale. Tutto questo, da parte di chi l’Italia stessa la vuole morta, non può essere accettato. E potremo attenderci molto altro in futuro. Alpini, un simbolo da abbattere Già nel 2018 a Trento, come riportava anche Il Fatto Quotidiano, il raduno degli Alpini fu al centro di feroci contestazioni e boicottaggi da parte dei soliti noti, tutti nell’orbita culturale del dilagante pensiero unico di sinistra. E non è un caso che, dopo le presunte (ma a questo punto potremmo azzardare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Gliun simboloNazione. Peggio ancora, un simbolo di trionfo, visto che richiamano storicamente a un passato ormai remoto in cui l’Italia, con la Vittoria nella Grande Guerra, completava il suo processo unitario e poneva fine all’epopea risorgimentale. Tutto questo, da parte di chi l’Italia stessa la vuole morta, non può essere accettato. E potremo attenderci molto altro in futuro., un simbolo da abbattere Già nel 2018 a Trento, come riportava anche Il Fatto Quotidiano, il raduno deglifu al centro di feroci contestazioni e boicottaggi da parte dei soliti noti, tutti nell’orbita culturale del dilagante pensiero unico di sinistra. E non è un caso che, dopo le presunte (ma a questo punto potremmo azzardare ...

