L’avventura di Insigne al Toronto inizia male: lo ha comunicato l’allenatore! (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è grande curiosità attorno alL’avventura di Insigne al Toronto. L’esterno ha lasciato il Napoli a parametro 0 giusto pochi giorni fa per sposare il progetto del club canadese, in un’avventura oltreoceano del tutto nuova per lui. Ci si chiede come si ambienterà Insigne in quella che è la sua prima esperienza all’estero e dopo ben 12 anni con la maglia del Napoli. Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne L’inizio di questa nuova esperienza però non è del tutto positivo poiché Insigne deve tornare a fare i conti con un vecchio fantasma: gli infortuni muscolari. L’allenatore del Toronto Bob Bradley ha infatti annunciato che il giocatore è arrivato in Canada con un risentimento muscolare al polpaccio destro. La speranza dell’allenatore è quella di recuperare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) C’è grande curiosità attorno aldial. L’esterno ha lasciato il Napoli a parametro 0 giusto pochi giorni fa per sposare il progetto del club canadese, in un’avventura oltreoceano del tutto nuova per lui. Ci si chiede come si ambienteràin quella che è la sua prima esperienza all’estero e dopo ben 12 anni con la maglia del Napoli. Foto: Getty Images- LorenzoL’inizio di questa nuova esperienza però non è del tutto positivo poichédeve tornare a fare i conti con un vecchio fantasma: gli infortuni muscolari. L’allenatore delBob Bradley ha infatti annunciato che il giocatore è arrivato in Canada con un risentimento muscolare al polpaccio destro. La speranza dell’allenatore è quella di recuperare ...

