Lavoratori fragili & inidonei, lettera aperta a tutti i politici ed esponenti del Governo: servono tutele serie ed immediate (Di giovedì 7 luglio 2022) Comunicato stampa - Gruppo Lavoratori fragili e inidonei - Il Governo in questo periodo estivo in cui l'aumento vertiginoso dei contagi da Omicron sta nuovamente dominando (è la prima estate che succede ) ha appena bocciato nella conversione in legge del DL 50/2022 gli emendamenti inclusivi per noi Lavoratori fragili e caregiver, abbandonando anche i genitori con figli disabili gravi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Comunicato stampa - Gruppo- Ilin questo periodo estivo in cui l'aumento vertiginoso dei contagi da Omicron sta nuovamente dominando (è la prima estate che succede ) ha appena bocciato nella conversione in legge del DL 50/2022 gli emendamenti inclusivi per noie caregiver, abbandonando anche i genitori con figli disabili gravi. L'articolo .

