L' auto compatta per eccellenza | Limited ABT RS3-R con 500 CV e un pacchetto aerodinamico in carbonio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 luglio 2022) KEMPTEN, Germania, 7 luglio 2022 /PRNewswire/Al suo debutto nel 2021, l'Audi RS 3 400 CV (294 kW) ha immediatamente stabilito un record sul circuito del Nürburgring nella categoria delle berline compatte. L'ABT RS3-R Sportback da 500 CV (368 kW), prodotta in sole 200 unità, ora alza ancora di più l'asticella. E come per tutte le ABT Sportsline Special Editions, non è solo la performance ad essere stata ottimizzata. Con il miglioramento delle performance dell'ABT Power R, un intercooler ABT viene utilizzato in aggiunta all'unità obbligatoria ABT Engine Control. Questa combinazione non solo fornisce all'RS3-R ulteriori 100 CV, ma porta anche con sé un aumento della coppia, in modo che, invece di 500, raggiunga ora una coppia massima di 600 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h migliora in modo significativo: da 3,8 a 3,3 secondi. Come ulteriore punto di forza, al sistema di scarico ...