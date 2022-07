Laudisa: “Juve super offerta per Koulibaly, Gatti nella trattativa” (Di giovedì 7 luglio 2022) Kalidou Koulibaly alla Juve, la notizia di calciomercato viene commentata da Carlo Laudisa a Radio Punto Nuovo. L’esperto di mercato dice: “Koulibaly-Juve, è tutto in corso d’opera. I bianconeri vogliono allontanare le titubanze del difensore, che fino a ieri è stato fedele alla causa azzurra. Questo pressing della Juventus va valutato nel lungo periodo: ad oggi è impossibile dire se Koulibaly abbia già cambiato rotta o resti al fianco del Napoli“. Il giocatore continua a rifiutare la Juve, ma secondo Laudisa non è ancora finita: “I bianconeri, intanto, sono usciti allo scoperto ed è un primo segnale importante. Dal punto di vista economico, l’offerta è molto allettante: un triennale da 6-6,5 milioni di euro all’anno. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Kalidoualla, la notizia di calciomercato viene commentata da Carloa Radio Punto Nuovo. L’esperto di mercato dice: “, è tutto in corso d’opera. I bianconeri vogliono allontanare le titubanze del difensore, che fino a ieri è stato fedele alla causa azzurra. Questo pressing dellantus va valutato nel lungo periodo: ad oggi è impossibile dire seabbia già cambiato rotta o resti al fianco del Napoli“. Il giocatore continua a rifiutare la, ma secondonon è ancora finita: “I bianconeri, intanto, sono usciti allo scoperto ed è un primo segnale importante. Dal punto di vista economico, l’è molto allettante: un triennale da 6-6,5 milioni di euro all’anno. ...

