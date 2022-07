Pubblicità

juvenalvtjunior : RT @AeroportidiRoma: Questa mattina, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, abbiamo celebrato il ritorno di @LATAMAirlines a #Fiumicino, c… - AeroportidiRoma : Questa mattina, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, abbiamo celebrato il ritorno di @LATAMAirlines a #Fiumicino… - AirCargoItaly : Dal 11 Luglio torna il volo Roma-San Paolo di Latam Airlines - juvenalvtjunior : RT @AirCargoItaly: Dal 11 Luglio torna il volo Roma-San Paolo di @LATAM_BRA Airlines - AirCargoItaly : Dal 11 Luglio torna il volo Roma-San Paolo di @LATAM_BRA Airlines -

Il Denaro

È quanto ha affermato Joao Murias dos Santos, regional commercial director diintervistato questa mattina presso l'Ambasciata del Brasile, a Roma, in occasione dell'annuncio della ...... chief aviation officer di Aeroporti di Roma, intervistato questa mattina presso l'Ambasciata del Brasile, a Roma, in occasione dell'annuncio della ripresa dei voli ditra la Capitale ... Latam Airlines, torna il volo diretto Roma-San Paolo - Ildenaro.it A partire dal prossimo 11 luglio la compagnia tornerà a volare dall'aeroporto di Fiumicino a San Paolo, in Brasile.GOL and Azul are in a contested battle in terms of carried passengers. Throughout the year, LATAM has been positioned as the top airline in the country, followed by GOL and Azul in that order.