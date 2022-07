Lascia la moglie per una rifugiata ucraina: lei diventa parzialmente cieca per un’infezione e lui rinuncia al lavoro per assisterla (Di giovedì 7 luglio 2022) Una tipica storia da fiction, finita sui tabloid britannici e sui giornali del mondo e, adesso, nuovamente sotto i riflettori. Sofia Karkadym, ventiduenne ucraina, celebre per essersi fidanzata con l’uomo della famiglia britannica che l’aveva accolta nel Regno Unito dopo la fuga dalla guerra in ucraina, è diventata parzialmente cieca per un problema a un occhio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un’infezione contratta in Germania, prima del viaggio verso la Gran Bretagna, ha danneggiato la vista della ragazza, che è dovuta ricorrere a un’operazione e, ora, deve convivere con una parziale cecità per sei mesi. Tony Garnett, 29enne informatico, marito e padre nella famiglia che Lasciato per raggiungere la giovane ucraina, ha affermato di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Una tipica storia da fiction, finita sui tabloid britannici e sui giornali del mondo e, adesso, nuovamente sotto i riflettori. Sofia Karkadym, ventiduenne, celebre per essersi fidanzata con l’uomo della famiglia britannica che l’aveva accolta nel Regno Unito dopo la fuga dalla guerra in, ètaper un problema a un occhio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail,contratta in Germania, prima del viaggio verso la Gran Bretagna, ha danneggiato la vista della ragazza, che è dovuta ricorrere a un’operazione e, ora, deve convivere con una parziale cecità per sei mesi. Tony Garnett, 29enne informatico, marito e padre nella famiglia cheto per raggiungere la giovane, ha affermato di aver ...

