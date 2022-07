Lanus vs Independiente del Valle: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Independiente del Valle può prenotare il suo posto nei quarti di finale della Copa Sudamericana se riesce a evitare la sconfitta contro il Lanus nella gara di ritorno della fase a eliminazione diretta all’Estadio Ciudad de Lanus-Nestor Diaa Perez di venerdi. La scorsa settimana, un gol nei minuti di recupero nel primo e nel secondo tempo ha dato agli ecuadoriani un vantaggio di 2-1 in questo incontro contro Granate, che stanno cercando la loro prima trasferta nelle semifinali di questa competizione dal 2020. Il calcio di inizio di Lanus vs Independiente del Valle è previsto alle 00:15 del mattino ora italiana Prepartita Lanus vs Independiente del Valle: a che punto sono le due squadre? Lanus ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) L’delpuò prenotare il suo posto nei quarti di finale della Copa Sudamericana se riesce a evitare la sconfitta contro ilnella gara di ritorno della fase a eliminazione diretta all’Estadio Ciudad de-Nestor Diaa Perez di venerdi. La scorsa settimana, un gol nei minuti di recupero nel primo e nel secondo tempo ha dato agli ecuadoriani un vantaggio di 2-1 in questo incontro contro Granate, che stanno cercando la loro prima trasferta nelle semifinali di questa competizione dal 2020. Il calcio di inizio divsdelè previsto alle 00:15 del mattino ora italiana Prepartitavsdel: a che punto sono le due squadre?...

