L' acqua frizzante introvabile nei supermercati Scarseggia l' anidride carbonica | produttori disperati

Pubblicità

fattoquotidiano : Stop alla produzione di acqua frizzante. L’ad di Sant’Anna: “Manca l’anidride carbonica, i produttori preferiscono… - repubblica : Sant’Anna ferma la produzione di acqua frizzante: 'Anidride carbonica introvabile' - HuffPostItalia : Sant'Anna ferma la produzione di acqua frizzante, 'l'anidride carbonica è introvabile' - S_soldato_Maria : RT @Camillamariani4: L'amministratore delegato di Sant'Anna non lo sa che negli anni '80 ci facevamo l'acqua frizzante con le bustine di I… - giulia0268 : L'acqua frizzante scarseggia sugli scaffali dei supermercati, ecco perché -

La tanto amata- di cui l'Italia è uno dei primi paesi consumatori al mondo - rischia di diventare presto una merce rarissima. Tutta colpa delle mancate forniture di anidride carbonica di cui l'...Sant'Anna: "Stop produzione" Roma, 7 luglio 2022 - Nella crisi delle materie prime piomba improvvisamente l' anidride carbonica . E l 'gasata presto potrebbe divenire merce rara, o per lo meno subire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Molto presto trovare acqua frizzante al supermercato potrebbe diventare impresa ardua. Colpa della CO2 che inizia a scarseggiare.