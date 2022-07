L’Aci Napoli: Grandi eventi sportivi sul lungomare per rilanciare il turismo di qualità. La proposta su Mondoauto (Di giovedì 7 luglio 2022) Grandi eventi sportivi per valorizzare il lungomare e rilanciare il turismo di qualità. E’ questa la proposta delL’Aci Napoli lanciata dalle pagine del suo House organ, Mondoauto, con ampi speciali dedicati al successo riscosso, a via Caracciolo, da due prestigiose manifestazioni come il Giro d’Italia di ciclismo e la rievocazione del Gran Premio di Napoli di Formula Uno, con la passerella di pregiate vetture d’epoca non soltanto sportive. Nell’ultimo numero di luglio, riflettori puntati anche sulla sicurezza stradale e la micromobilità, con la campagna delL’Aci “#Rispettiamoci. Insieme sulla stessa strada”, le nuove regole che disciplinano la circolazione dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022)per valorizzare ilildi. E’ questa ladellanciata dalle pagine del suo House organ,, con ampi speciali dedicati al successo riscosso, a via Caracciolo, da due prestigiose manifestazioni come il Giro d’Italia di ciclismo e la rievocazione del Gran Premio didi Formula Uno, con la passerella di pregiate vetture d’epoca non soltanto sportive. Nell’ultimo numero di luglio, riflettori puntati anche sulla sicurezza stradale e la micromobilità, con la campagna del“#Rispettiamoci. Insieme sulla stessa strada”, le nuove regole che disciplinano la circolazione dei ...

