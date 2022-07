La Vespa Pic Nic è il mezzo a due ruote che tutti vorremmo avere (Di giovedì 7 luglio 2022) La Vespa Pic Nic è una ventata di freschezza in questa estate torrida. È il mezzo a due ruote che tutti vorremmo avere, almeno un giorno al mese, per partire senza pensieri per una gita fuori porta e, nel caso specifico, dopo aver preparato un paio di sandwich e magari un tè freddo. Ma del resto la Vespa ha rappresentato da sempre la gioia di vivere, spesso anticipando le tendenze pur rimanendo fedele al suo design unico e intramontabile. E la Vespa Primavera, in particolare, ha sempre avuto un’anima giovane e fresca grazie alla sua leggerezza e al suo stile; fin dalla fine degli anni Sessanta ha proposto una mobilità alternativa e giovane nelle città congestionate dalle auto. E così, in una tempo in cui molte persone stanno riscoprendo la bellezza del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 luglio 2022) LaPic Nic è una ventata di freschezza in questa estate torrida. È ila dueche, almeno un giorno al mese, per partire senza pensieri per una gita fuori porta e, nel caso specifico, dopo aver preparato un paio di sandwich e magari un tè freddo. Ma del resto laha rappresentato da sempre la gioia di vivere, spesso anticipando le tendenze pur rimanendo fedele al suo design unico e intramontabile. E laPrimavera, in particolare, ha sempre avuto un’anima giovane e fresca grazie alla sua leggerezza e al suo stile; fin dalla fine degli anni Sessanta ha proposto una mobilità alternativa e giovane nelle città congestionate dalle auto. E così, in una tempo in cui molte persone stanno riscoprendo la bellezza del ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Con la Vespa Pic Nic vai in fuga dalla città | GQ Italia #Vespa #7luglio - infoiteconomia : Vespa Pic Nic, la compagna ideale per le gite fuori porta - infoiteconomia : Vespa Pic-Nic, la nuova serie speciale per la vita all'aria aperta - EstebBeltramino : Vespa, si riempie il cestino e si parte per un Pic Nic #motori - infoiteconomia : Idea Vespa Pic Nic, lo scooter con telo e cestino -