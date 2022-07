La TV di stato iraniana ha detto che è stato arrestato per spionaggio un importante diplomatico britannico, ma il Regno Unito ha smentito (Di giovedì 7 luglio 2022) Mercoledì la TV di stato iraniana ha detto che le Guardie rivoluzionarie, il corpo militare che dipende dal regime iraniano, hanno arrestato diverse persone straniere con l’accusa di spionaggio, tra cui il vice ambasciatore del Regno Unito in Iran, Giles Leggi su ilpost (Di giovedì 7 luglio 2022) Mercoledì la TV dihache le Guardie rivoluzionarie, il corpo militare che dipende dal regime iraniano, hanno arrediverse persone straniere con l’accusa di, tra cui il vice ambasciatore delin Iran, Giles

Pubblicità

NICOVENDOME55 : RT @ilpost: La TV di stato iraniana ha detto che è stato arrestato per spionaggio un importante diplomatico britannico, ma il Regno Unito h… - ilpost : La TV di stato iraniana ha detto che è stato arrestato per spionaggio un importante diplomatico britannico, ma il R… - AMIStaDeS_2017 : I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno arrestato diversi #diplomatici stranieri, tra cui un britannico, con l… - miagmarsuren : RT @ItalianPolitics: ++ In Gran Bretagna il Foreign Office ha SMENTITO i report di fonte iraniana secondo cui il Vice-Ambasciatore britanni… - ItalianPolitics : ++ In Gran Bretagna il Foreign Office ha SMENTITO i report di fonte iraniana secondo cui il Vice-Ambasciatore brita… -