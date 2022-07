La Tassonomia verde diventa grigia | «Gas e nucleare come le rinnovabili»

Pubblicità

reportrai3 : Approvati gas e nucleare nella tassonomia verde Ue con 328 voti contrari al rigetto. E la Russia ringrazia. Il vice… - Majden3 : RT @CapitanHarlok6: Tassonomia verde, il Parlamento Ue dice sì all’inserimento di gas e nucleare con i voti del centrodestra italiano. Pd e… - GiuseppBlasi : RT @ultimora_pol: #UE ??Approvata la tassonomia europea: gas e nucleare sono energia verde. @ultimora_pol - ELIZABETHGreco1 : RT @SardoneSilvia: ?? VITTORIA SULLA #TASSONOMIA VERDE, SI SGRETOLA MAGGIORANZA URSULA. Sconfitti i talebani ambientalisti che volevano escl… - gianfum : RT @CollotMarta: Oggi @EUparliament ha respinto l'ipotesi di veto sulla proposta di @EU_Commission di includere gas e nucleare in tassonomi… -

Una forte riduzione delle forniture di gas russe all'Europa nelle ultime settimane ha innescato una maggiore opposizione alla classificazione del gas comeda parte delladell'UE. ...Questa classificazione consentirà ora al gas e al nucleare di ricevere gli investimenti del settore privato promossi nel quadro della 'dell'Ue. Per essere approvata, la mozione di ...Si spacca la maggioranza Ursula ma il testo che avrebbe bloccato il piano di Bruxelles è saltato per i voti di Ppe, macronisti e destre ...L’ultimo argine politico al piano di Bruxelles per etichettare come «verdi» gas e nucleare si è rotto. Anche gli eurodeputati cedono. Le destre europee e i governi vincono la loro battaglia di retrogu ...