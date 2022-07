La sinistra italiana esulta per le dimissioni di “Johnson-clown”. Meloni: spettacolo pietoso (Di giovedì 7 luglio 2022) Le dimissioni di Boris Johnson da leader dei Tory apriranno inevitabilmente un periodo di incertezza in Gran Bretagna. Molto complicati i passaggi per individuare il successore del premier conservatore. Che nel 2019 ha sostituito la May, con la promessa mantenuta di portare a compimento la Brexit. L’incertezza sul successore di Boris Johnson Dopo le dimissioni del Cancelliere Rishi Sunak, un paio di giorni fa, la situazione è precipitata. Oggi le prospettive future dipendono da chi sarà il sostituto di Johnson. Che oggi in un discorso alla nazione ha annunciato le dimissioni (nessuno è indispensabile). Se le regole saranno confermate, i conservatori dovranno scegliere un nuovo leader. Che diventerà automaticamente il nuovo premier britannico. Si prevede che potrà durare anche fino al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Ledi Borisda leader dei Tory apriranno inevitabilmente un periodo di incertezza in Gran Bretagna. Molto complicati i passaggi per individuare il successore del premier conservatore. Che nel 2019 ha sostituito la May, con la promessa mantenuta di portare a compimento la Brexit. L’incertezza sul successore di BorisDopo ledel Cancelliere Rishi Sunak, un paio di giorni fa, la situazione è precipitata. Oggi le prospettive future dipendono da chi sarà il sostituto di. Che oggi in un discorso alla nazione ha annunciato le(nessuno è indispensabile). Se le regole saranno confermate, i conservatori dovranno scegliere un nuovo leader. Che diventerà automaticamente il nuovo premier britannico. Si prevede che potrà durare anche fino al ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale è che la politica italiana è oggi solo “di opposizione”. Non riuscendo più a incidere e go… - fanpage : Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista a - Anna3006maria : RT @CarloCalenda: Il problema fondamentale è che la politica italiana è oggi solo “di opposizione”. Non riuscendo più a incidere e governar… - SecolodItalia1 : La sinistra italiana esulta per le dimissioni di “Johnson-clown”. Meloni: spettacolo pietoso - ChiccaCutri : @ilmanifesto La politica italiana si commenta da sola. A destra come al centro e a sinistra c'è da avere paura. No… -