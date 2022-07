La sentenza che permette alla vedova di ottenere le password del marito defunto (Di giovedì 7 luglio 2022) In principio c’era stato il rifiuto da parte di Microsoft, Apple e Meta a proposito della richiesta di una vedova di ricevere dai colossi della tecnologia l’accesso ai dispositivi e agli account social del marito defunto. Le società, che nei termini e nelle condizioni di utilizzo esplicitano l’impossibilità di fornire accessi a terzi, avevano chiesto una autorizzazione del tribunale competente in materia, in assenza di una legislazione che possa andare a coprire la circostanza e l’evenienza. Una vicenda simile a quanto accaduto tempo fa, sempre a Milano: una famiglia aveva perso il figlio e voleva avere accesso ai suoi dispositivi per poter recuperare le ultime informazioni che il ragazzo aveva lasciato nel suo device. Anche in quella circostanza Apple aveva detto di no ed era stato necessario l’intervento della giustizia italiana. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) In principio c’era stato il rifiuto da parte di Microsoft, Apple e Meta a proposito della richiesta di unadi ricevere dai colossi della tecnologia l’accesso ai dispositivi e agli account social del. Le società, che nei termini e nelle condizioni di utilizzo esplicitano l’impossibilità di fornire accessi a terzi, avevano chiesto una autorizzazione del tribunale competente in materia, in assenza di una legislazione che possa andare a coprire la circostanza e l’evenienza. Una vicenda simile a quanto accaduto tempo fa, sempre a Milano: una famiglia aveva perso il figlio e voleva avere accesso ai suoi dispositivi per poter recuperare le ultime informazioni che il ragazzo aveva lasciato nel suo device. Anche in quella circostanza Apple aveva detto di no ed era stato necessario l’intervento della giustizia italiana. ...

