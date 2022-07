La seconda puntata del Tim Summer Hits 2022: gli artisti (Di giovedì 7 luglio 2022) Giovedì 7 luglio 2022 andrà in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits 2022 e saranno tanti gli artisti che calcheranno il palco dell'evento: quali? Tim Summer Hits 2022: tutti gli artisti della seconda puntata su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Giovedì 7 luglioandrà in onda ladel Time saranno tanti gliche calcheranno il palco dell'evento: quali? Tim: tutti glidellasu Donne Magazine.

Pubblicità

RaiTre : Il nostro Filorosso partirà dalla tragedia della Marmolada e il tema della crisi climatica. E poi il lavoro e i sal… - RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la seconda puntata di #TimSummerHits! Tantissimi gli artisti sul palco! On air s… - CinziaDonati1 : ?? “Dai viaggi di Matteo” ?? seconda puntata della nuova frizzante rubrica curata da Matteo Rossi ?? “Intenzione: rac… - LucaGue52011811 : RT @Lukyluke311: Seconda puntata della serie: Le avventure di Zelensky - episodio: “Akhmat Sila! - Slava Rossiya!” - topo1966 : RT @RadioItalia: Non perdetevi l'appuntamento con la seconda puntata di #TimSummerHits! Tantissimi gli artisti sul palco! On air su Radio… -