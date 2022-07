“La rivoluzione – il tour”: Ruggeri torna live (Di giovedì 7 luglio 2022) Enrico Ruggeri torna a calcare i palchi d’Italia dal 16 luglio con “La rivoluzione – il tour”, una serie di concerti che seguono la pubblicazione del nuovo album “La rivoluzione”. “La rivoluzione – il tour”: l’album prima del tour “La rivoluzione” (Anyway Music), disponibile in fisico e digitale, è un disco che parla di rapporti umani, sogni adolescenziali e di una generazione che si è scontrata con la vita. Generazione rappresentata dall’iconico scatto di copertina, una foto della classe di Ruggeri al Liceo Berchet. Il disco comprende undici brani che delineano un concept autobiografico. La voce di Ruggeri ci trasporta in una dimensione fatta di racconti e suggestioni. Un album dalla lunga ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Enricoa calcare i palchi d’Italia dal 16 luglio con “La– il”, una serie di concerti che seguono la pubblicazione del nuovo album “La”. “La– il”: l’album prima del“La” (Anyway Music), disponibile in fisico e digitale, è un disco che parla di rapporti umani, sogni adolescenziali e di una generazione che si è scontrata con la vita. Generazione rappresentata dall’iconico scatto di copertina, una foto della classe dial Liceo Berchet. Il disco comprende undici brani che delineano un concept autobiografico. La voce dici trasporta in una dimensione fatta di racconti e suggestioni. Un album dalla lunga ...

