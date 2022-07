La risposta di Fedez a Selvaggia Lucarelli per la polemica sulla foto con l’addetto alla sicurezza | VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. A condividere questo messaggio – comparso su Twitter – è stata Selvaggia Lucarelli, pubblicandolo tra le sue stories Instagram. Il riferimento è a quell’ormai famoso VIDEO che immortala Fedez in compagna dell’addetto alla sicurezza al concerto Love Mi, diventato celebre per le sue smorfie e le sue facce durante alcune esibizioni. I rapporti tra la giornalista e il rapper non sono mai stati idilliaci, ma questa ennesima presa di posizione ha provocato la replica piccata di Fedez contro Selvaggia Lucarelli. Fedez contro Selvaggia Lucarelli, la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. A condividere questo messaggio – comparso su Twitter – è stata, pubblicandolo tra le sue stories Instagram. Il riferimento è a quell’ormai famosoche immortalain compagna delal concerto Love Mi, diventato celebre per le sue smorfie e le sue facce durante alcune esibizioni. I rapporti tra la giornalista e il rapper non sono mai stati idilliaci, ma questa ennesima presa di posizione ha provocato la replica piccata dicontrocontro, la ...

