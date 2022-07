La resistenza di Johnson | sempre più solo a Downing Street

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Più di 40 rappresentanti di gabinetto, fra cui ministri importanti, da martedì hanno rassegnato le loro dimissioni dal governo di Boris. L’ultimo a lasciare, in ordine di tempo, è il ministro per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis. Il suo messaggio al premier: il governo richiede “onestà, integrità e rispetto reciproco”. Bojo però, almeno per ora, non ha intenzione di mollare: ai ministri ha infatti detto che non si dimetterà, sostenendo che la sua uscita dal governo causerebbe “caos” e vedrebbe “i conservatori quasi certamente sconfitti” alle prossime elezioni. “Questi ultimi due giorni hanno tolto a Borisgran parte della sua autorevolezza, ma non ancora il suo lavoro” riassume la Bbc. Le dimissioni a raffica sono arrivate dopo l’ennesimo scandalo che ha investito, vale a dire il caso del vice ...