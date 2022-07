La pillola contraccettiva per uomini è efficace al 99% (nei test sui topi) (Di giovedì 7 luglio 2022) Alcuni scienziati sono al lavoro su una pillola contraccettiva per uomini. Secondo i loro studi, come riportato da Sky News, questa pillola sarebbe efficace nel prevenire la gravidanza al 99%, nei test eseguiti sui topi. Una scoperta rivoluzionaria, considerato anche il fatto che non sono stati rilevati effetti collaterali, emersi invece nei precedenti tentativi di sviluppo di contraccezione per uomini. NewsAborto Perché sempre più uomini stanno richiedendo la vasectomia In seguito all'abolizione della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema, negli Stati Uniti si sta prendendo sempre di più in considerazi... Sono anni che gli scienziati stanno ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Alcuni scienziati sono al lavoro su unaper. Secondo i loro studi, come riportato da Sky News, questasarebbenel prevenire la gravidanza al 99%, neieseguiti sui. Una scoperta rivoluzionaria, considerato anche il fatto che non sono stati rilevati effetti collaterali, emersi invece nei precedenti tentativi di sviluppo di contraccezione per. NewsAborto Perché sempre piùstanno richiedendo la vasectomia In seguito all'abolizione della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema, negli Stati Uniti si sta prendendo sempre di più in considerazi... Sono anni che gli scienziati stanno ...

luisaRo72298451 : @LaStampa Esiste anche la pillola contraccettiva - etexsurge : @sonocomevenezIV @valkeasusi @maloeducata Sul salto della quaglia nemmeno ti commento. Il preservativo nasce per le… - aangrylesbian : oggi bella litigata/discussione tra uno dei coinquilini e la mia compagna di stanza riguardo la pillola contraccett… - pepparp : @Christi58012713 @shavo_picto Nessuno ti obbliga a prendere la pillola contraccettiva e nessuno ti licenzia o sospe… - Allisssu : @senzaniente_ nel missouri, per come è scritta la legge, le donne possono essere perseguite anche per lo IUD e perc… -