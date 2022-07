"La pace? Non come vuole Zelensky": a Controcorrente, doccia gelata per il premier ucraino | Video (Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra prosegue. Il massacro in Ucraina di giorno in giorno si fa sempre più grave, agghiacciante. E la soluzione non sembra essere all'orizzonte: di negoziati di pace non si sente nemmeno più parlare, mentre i toni della Russia, Valdimir Putin in primis, si fanno sempre più minacciosi. Per intendersi, nelle ultime ore lo zar ha sfidato direttamente l'Occidente: "Dicono che possono batterci sul campo? Lo dimostrino". Pronto alla guerra totale, insomma, almeno a parole. E del conflitto se ne parla a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, dove tra gli ospiti figurano Paolo Liguori, direttore di TgCom24, e Federico Geremicca, firma e vicedirettore de La Stampa. E se Liguori spiega che, a suo giudizio, Putin sia molto più forte di quel che appare, e che insomma forse sarà necessario concedergli più di quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra prosegue. Il massacro in Ucraina di giorno in giorno si fa sempre più grave, agghiacciante. E la soluzione non sembra essere all'orizzonte: di negoziati dinon si sente nemmeno più parlare, mentre i toni della Russia, Valdimir Putin in primis, si fanno sempre più minacciosi. Per intendersi, nelle ultime ore lo zar ha sfidato direttamente l'Occidente: "Dicono che possono batterci sul campo? Lo dimostrino". Pronto alla guerra totale, insomma, almeno a parole. E del conflitto se ne parla a, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, dove tra gli ospiti figurano Paolo Liguori, direttore di TgCom24, e Federico Geremicca, firma e vicedirettore de La Stampa. E se Liguori spiega che, a suo giudizio, Putin sia molto più forte di quel che appare, e che insomma forse sarà necessario concedergli più di quanto ...

Pubblicità

gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo… - reportrai3 : Non abituiamoci alle immagini di guerra, alle immagini della morte, della sofferenza, dei volti di chi ha perso pas… - illicitgilmore : io comunque non mi darò pace fino a quando giulia non si renderà conto di essere oggettivamente la più bella del mo… - DrVitaSegreto : RT @omoscatelli: “Noi non rifiutiamo la possibilità di negoziati di pace, ma chi la rifiuta sappia che più si va avanti, più sarà difficile… -