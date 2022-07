La nuova modalità di blocco degli iPhone può, letteralmente, salvare la vita a un attivista (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiama LockDown Mode ed è antispionaggio Apple ha appena rilasciato il nuovo iOS 16 Beta 3 per sviluppatori, presentando una novità chiamata LockDown Mode Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiama LockDown Mode ed è antispionaggio Apple ha appena rilasciato il nuovo iOS 16 Beta 3 per sviluppatori, presentando una novità chiamata LockDown Mode

Pubblicità

fishonlus : Aperte le #iscrizioni ai #isorrisinonbastano, l'#8luglio tutti i prestigiosi relatori coinvolti ci aspettano. Punte… - infoitscienza : Come funziona la nuova modalità Lockdown dell'iPhone - Tag24news : Su #twitch arriva la nuova modalità #gueststar. - NazzarenoCosta1 : @janavel7 Il medesimo fatto denunciato da Salvini contro la nuova modalità di acquisizione della cittadinanza può v… - Tiziana99531862 : RT @confundustria: Caro Associato scarica la nuova APP di Confindustria: 'licenzia in un CLICK' . Riuscirai a licenziare in tronco fino a… -