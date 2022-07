La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: «Quanto contano le dimissioni di Boris Johnson?» – Il video (Di giovedì 7 luglio 2022) Terza puntata della videorubrica La nota sul mondo che cambia in cui il direttore di Domino, Dario Fabbri, mette a disposizione delle lettrici e dei lettori di Open le sue competenze in ambito storico e politico per analizzare i fatti geopolitici più rilevanti della settimana. Il terzo episodio Nella terza puntata, Fabbri analizza le dimissioni del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Quanto contano davvero? E come stabilirlo? Di questa vicenda è soprattutto la politica estera del Paese a riguardarci da vicino. Ma, spiega in questo episodio il direttore di Domino, resterà sostanzialmente invariata. Forse con narrazioni e dialettiche diverse, ma il Regno Unito ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Terza puntata dellarubrica Lasulchein cui il direttore di Domino,, mette a disposizione delle lettrici e dei lettori di Open le sue competenze in ambito storico e politico per analizzare i fatti geopolitici più rilevanti della settimana. Il terzo episodio Nella terza puntata,analizza ledel primo ministro del Regno Unito,davvero? E come stabilirlo? Di questa vicenda è soprattutto la politica estera del Paese a riguardarci da vicino. Ma, spiega in questo episodio il direttore di Domino, resterà sostanzialmente invariata. Forse con narrazioni e dialettiche diverse, ma il Regno Unito ...

