La nostra infanzia definisce il rapporto col partner da grandi (Di giovedì 7 luglio 2022) E veniamo all’amore romantico vero e proprio. Prima di affrontare il problema dell’origine di questo sentimento, devo fare una breve premessa. Per trattare distesamente di questo stato d’animo che tutti conosciamo, ho dovuto fare un’incursione nel mondo anglosassone e trovare l’espressione romantic love. Da noi si parla continuamente di amore, ma si usa spessissimo lo stesso termine, «amore», per indicare indifferentemente ogni forma di amore: da quello romantico, appunto, a quello filiale; da quello materno a quello per lo studio; da quello piu? marcatamente sensuale a quello per Dio. Nel nostro uso linguistico e? tutto «amore», anche se poi, all’occorrenza, si puo? sicuramente specificare con un aggettivo o con un complemento di che tipo di amore si tratta. E? difficile dalle nostre parti trovare menzionato chiaramente l’amore per eccellenza, cioe? l’amore romantico. E? solo una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 luglio 2022) E veniamo all’amore romantico vero e proprio. Prima di affrontare il problema dell’origine di questo sentimento, devo fare una breve premessa. Per trattare distesamente di questo stato d’animo che tutti conosciamo, ho dovuto fare un’incursione nel mondo anglosassone e trovare l’espressione romantic love. Da noi si parla continuamente di amore, ma si usa spessissimo lo stesso termine, «amore», per indicare indifferentemente ogni forma di amore: da quello romantico, appunto, a quello filiale; da quello materno a quello per lo studio; da quello piu? marcatamente sensuale a quello per Dio. Nel nostro uso linguistico e? tutto «amore», anche se poi, all’occorrenza, si puo? sicuramente specificare con un aggettivo o con un complemento di che tipo di amore si tratta. E? difficile dalle nostre parti trovare menzionato chiaramente l’amore per eccellenza, cioe? l’amore romantico. E? solo una ...

oxanellie : @comerknive era l'unica cosa che mi piaceva dell'estate della nostra infanzia, guardie e ladri e i tornei di yu gi oh il pomeriggio - midnightkn : Ecco appunto: ci manca il Festivalbar perché c'è la fisiologica nostalgia per il passato, lo colleghiamo al periodo… - ASentirsi : 'Nel corso del #vivere le cose cambiano, ma i bei #ricordi rimangono dei #doni preziosi da custodire nel #cuore; ch… - ifch9e : RT @pondgitsun3: Austin Butler era in Hannah Montana, ICarly, Jonas, Ned Scuola di Sopravvivenza, Zoey 101, I Maghi di Waverly, Zeke e Luth… - flavxlou : RT @pondgitsun3: Austin Butler era in Hannah Montana, ICarly, Jonas, Ned Scuola di Sopravvivenza, Zoey 101, I Maghi di Waverly, Zeke e Luth… -