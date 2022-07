“La mia vera identità”. L’annuncio dell’attrice: abbandonata da neonata, la scoperta dopo 34 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attrice Ionica Adriana adottata da bambina: ha da poco scoperto l’identità della madre biologica e l’esistenza di due sorelle: Angela e Karina, anche loro adottate e ha deciso di raccontare la sua emozionante storia. I genitori adottivi Cindy e Anthony, 64 anni, si sono messi in moto per trovare la madre adottiva della loro figlia e grazie ai social sono riusciti nell’impresa. Nata nel 1988 in Romania, l’attrice è stata affidata a un orfanotrofio e poi adottata dalla coppia inglese, che così le ha permesso di cambiare completamente la sua prospettiva di vita. Valentina, questo il nome della donna che 34 anni fa (quando aveva solo 16 anni) partorì l’attrice, ha avuto altre due figlie, Angela e Karina, anche loro adottate. L’attrice inglese Ionica Adriana ha rintracciato la famiglia alla fine del primo lockdown, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attrice Ionica Adriana adottata da bambina: ha da poco scoperto l’della madre biologica e l’esistenza di due sorelle: Angela e Karina, anche loro adottate e ha deciso di raccontare la sua emozionante storia. I genitori adottivi Cindy e Anthony, 64, si sono messi in moto per trovare la madre adottiva della loro figlia e grazie ai social sono riusciti nell’impresa. Nata nel 1988 in Romania, l’attrice è stata affidata a un orfanotrofio e poi adottata dalla coppia inglese, che così le ha permesso di cambiare completamente la sua prospettiva di vita. Valentina, questo il nome della donna che 34fa (quando aveva solo 16) partorì l’attrice, ha avuto altre due figlie, Angela e Karina, anche loro adottate. L’attrice inglese Ionica Adriana ha rintracciato la famiglia alla fine del primo lockdown, ...

Pubblicità

CamilloLangone : La mia visione di questa grande visione arruzziana è la modernità, i nostri giorni presenti, come prigione, spettac… - di_army69 : @AngeloMellone @gualtierieurope È così in tutta Roma. Un vero schifo!! E poi pensi…Sig. Sindaco a quello che posson… - iljackmora : RT @CorriereGranata: ?? Su #Juric: 'Non lo conosco, ma mi hanno parlato tutti bene di lui. Arrivo dal Marsiglia, ho parlato con #Tudor e mi… - CorriereGranata : ?? Su #Juric: 'Non lo conosco, ma mi hanno parlato tutti bene di lui. Arrivo dal Marsiglia, ho parlato con #Tudor e… -